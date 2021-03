À la rencontre des membres de l'équipe de France de boucherie

Sur les six membres de l'équipe de France, trois viennent d'une même boucherie. Il s'agit d'Olivier Bayle, patron d'une boucherie à La Grand-Croix dans la Loire. Il y a aussi son fils Lucas, meilleur apprenti de France à 21 ans et Joseph, l'un des employés. À partir d'une carcasse de bœuf, une de cochon et une autre d'agneau, ils devront réaliser une centaine de créations culinaires comme chaque équipe. De petites œuvres d'art utilisant toute la viande à leur disposition. À quelques minutes du coup d'envoi, une ambiance digne d'un match de football y régnait. L'équipe de France de boucherie faisait son entrée et les membres étaient déguisés en mousquetaires. Championne du monde en titre, elle venait défendre sa couronne face à onze autres nations parmi lesquelles figurent des Grecs, des Sud-Africains ou encore des Italiens. Au terme d'un marathon de trois heures et quinze minutes, ils sauront s'ils sont toujours champions du monde. Et pour gagner, ils se sont préparés depuis des mois. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.