À la rencontre des nouveaux commerçants ambulants

Ils font partie des commerces qui progressent en dépit de la crise sanitaire. Les marchands ambulants sont de plus en plus nombreux dans nos campagnes. Boutiques de vêtements, d'alimentation, et même des bars itinérants, ils créent du lien social et facilitent la vie d'habitants de plusieurs villages de France. À côté des traditionnelles épiceries et des boulangeries ambulantes, Sébastien fait partie d'une nouvelle génération qui propose une offre originale. Avec sa camionnette, il commence sa tournée, perdue dans la campagne berrichonne. Nous sommes quelques semaines avant la crise du Covid. Et cela fait 18 mois que Sébastien, 46 ans, sillonne les petits villages de sa région, à bord de la veille utilitaire qu'il a décorée. Son commerce itinérant, c'est le premier bistrot ambulant de France. Il lui faut moins d'une heure pour le mettre en place. Un bar en extérieur alors qu'il fait -2°C. Et à 18h, en à peine dix minutes, le bar se remplit d'une quarantaine de clients. Dans cette France rurale, l'initiative de Sébastien permet de recréer du lien social. Il revient chaque semaine dans cinq communes, du lundi au vendredi. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.