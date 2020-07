À la rencontre des passionnés de camping-car

Changer de paysage au gré de ses envies, prendre son temps pour arriver à destination, décider d'en partir... Chaque année 450 000 Français choisissent le camping-car pour leurs vacances. Ce sont souvent des passionnés qui ne conçoivent plus de voyager autrement. Certains modèles sont démesurés, de véritables appartements sur roues. D'autres servent même de lieu de vie à l'année pour leur propriétaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.