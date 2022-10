À la rencontre des révoltés de "Maison Phénix"

Le projet de maison qui faisait rêver Carole, Benny et leurs enfants s'est arrêté là. Le couple a acheté la maison 153 000 euros à crédit. Ils se sont endettés sur 25 ans et ont déjà versé 31 000 euros pour le démarrage du chantier. Comme eux, 2 000 clients de Maison Phénix vivent dans l'angoisse depuis l'annonce en juin dernier de la faillite du constructeur immobilier. Aujourd'hui, aucun n'a la certitude de voir un jour sa maison construite ni d'être indemnisé pour les frais déjà engagés. Maison Phénix, créé en 1945, semblait pourtant insubmersible. La marque, propriété du groupe Geoxia, était devenue le symbole du rêve pavillonnaire et l'accession à la propriété des classes populaires. Le groupe, leader français de la maison individuelle, en a construit plus de 450 000 dans la France. La clé de sa réussite réside dans un procédé industriel. Il consiste à préfabriquer les panneaux et la charpente métallique en usine et à assembler le tout sur le terrain. Mais l'explosion des prix des matériaux en 2021 a eu raison du groupe Geoxia et l'ensemble de ses filiales. Cette liquidation crée un sinistre d'une ampleur inédite en France. Certains s'interrogent sur les pratiques des dirigeants de Maison Phénix dans la tourmente. Ont-ils fait accélérer les ventes et les encaissements de leurs clients sachant que l'entreprise était condamnée à la faillite ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.