À la rencontre du couple aux 20 millions d'abonnés

C'est avec des blagues potaches que Nicolas et Daniela sont devenus sur TikTok les influenceurs francophones aux plus grands nombres d'abonnés, 24 millions. Leur terrain privilégié, à quelques kilomètres de Lausanne, est leur maison de 140 mètres carrés. Tout a commencé il y a six ans sous l'impulsion de Nicolas. Il rêvait de jouer la comédie avec sa femme, un peu comme Jean Dujardin et Alexandra Lamy dans" Un gars, une fille". À l'époque, c'était sur Facebook. Le succès est immédiat, 15 millions de vues pour leur première vidéo. C'est sur TikTok que leur nombre de followers va exploser. Il y a 16 mois, en plein covid, ils investissent ce réseau social pour toucher un public plus jeune. Une communauté mondiale qui apprécie ces vidéos souvent sans parole. Le couple cumule 5 milliards de vues depuis qu'il est sur ce réseau, un record. Pourtant, il ne touche pas le jackpot. La Suisse est l'un des rares pays où les vidéos de ce réseau social ne sont pas rémunérées. Ils gagnent tout de même avec leur canular entre 10 000 euros et 15 000 euros par mois grâce à Facebook et Instagram. Au-delà de leur histoire d'amour surprenante, vous serez les témoins de leur changement de vie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.