À la rencontre du dernier Maharaja

Jadis, ils régnaient sur leur royaume comme des seigneurs. Aujourd’hui, en Inde, les maharajas sont considérés comme de simples citoyens. Gaj Singh, deuxième du nom, lui, s’accroche encore à la grandeur de ses ancêtres, les seigneurs de Jodpur. Pour préserver son immense patrimoine, il a dû se résoudre à ouvrir son fastueux palais aux visiteurs et a converti toute une aile en hôtel 5 étoiles. Voyage dans l’Inde des derniers Maharajas. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.