À la rencontre du docteur Gustavo Gutierrez, héros mexicain de la lutte anti-Covid

Située dans le Nord du Mexique, Reynosa est une ville frontalière avec les États-Unis qui compte 600 000 habitants. Elle est tenue par les cartels de la drogue et peu ont les moyens de s'offrir des soins à l'hôpital. D'autres ne font simplement pas confiance en ce système sanitaire. Dans cette localité, le docteur Gustavo Gutierrez est le seul médecin à s'aventurer dans les quartiers pauvres pour tenter de sauver des malades Covid. Gustavo Gutierrez n'a pas trouvé de remède miracle contre le coronavirus, pourtant, il est considéré comme un véritable héros au Mexique. Il fait l'admiration de milliers de ses compatriotes pour son abnégation et son courage face à la deuxième vague redoutée dans ce pays durement touché par l'épidémie. Il met sa vie en danger pour sauver celle des autres. À Reynosa, il a continué à soigner dans les quartiers les plus déshérités où s'affrontent les cartels.