Enfants SDF : ils n'ont jamais été autant en France

Depuis neuf nuits, un petit garçon de quatre ans, Birdan, et sa petite sœur Sofia, âgée d'un an, dorment dehors. Leur père, Hassan, est iranien, leur mère, irakienne. Tous deux sont demandeurs d'asile. Il fait huit degrés ce soir-là, dans un parc de la banlieue de Strasbourg. Le thermomètre descendra jusqu'à zéro degré. Jamais en France, autant d'enfants n'avaient dormi dans la rue. En novembre 2023, les associations ont en recensé 3 000, 20% de plus qu'en 2022. Tous les soirs, place de l'Hôtel-de-Ville à Paris, une vingtaine d'enfants patientent dans le froid. Parmi eux, Noah, huit ans. L'association Utopia 56 met en relation ces familles sans domiciles fixes et des particuliers qui offrent un toit pour une nuit. Noah, sa mère et ses sœurs de quatre et un an, sont sur liste d'attente. Le petit garçon fait passer le temps comme il peut avec ses copains d'un soir. Il est 19H30, et Noah va tenter de manger son premier repas de la journée. Mais ce soir-là, Noah et sa famille ne dormiront pas dehors. L'association leur a trouvé une solution pour la nuit.