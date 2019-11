À l’assaut du Kilimandjaro, le rêve et les larmes

Le Kilimandjaro était leur rêve, il va devenir pour certains leur calvaire. Une ascension à haut risque sur l’une des montagnes les plus célèbres au monde, le toit de l’Afrique qui culmine à plus de 5 800 mètres. Un document saisissant dans lequel des randonneurs de l'extrême étaient à l’assaut des neiges éternelles dans des conditions météo dantesques. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.