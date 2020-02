À l'école des apprentis matelots

La France compte près de 17 000 marins-pêcheurs. Dans ce métier, les accidents mortels sont quinze fois plus fréquents que dans tout autre profession. Alors, le secteur peine à recruter. Dans les douze lycées maritimes chargés d'assurer la relève, les classes sont en sous-effectif. À Fécamp le lycée Anita Conti forme une cinquantaine de futurs pêcheurs, du CAP au bac pro. Nous avons suivi les premiers pas en mer de trois jeunes apprentis matelots. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.