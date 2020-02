À l'école des hauts potentiels

On les appelle désormais les enfants à hauts potentiels, et non plus surdoués ou précoces. Surdoués laisserait entendre qu'ils sont des génies inaccessibles. Mais avant d'arriver dans l'école Georges Gusdorf, la plupart d'entre eux ont eu des scolarités chaotiques, voire douloureuses. L'établissement scolaire a développé du CP à la Terminale, une pédagogie adaptée aux profils de ses 174 élèves, qui reprennent confiance en eux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.