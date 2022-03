À quoi ressemble la guerre en Ukraine vue de Moscou ?

En Russie, nos reporters ont filmé une manifestation en soutien à l'armée russe. De tels rassemblements sont autorisés, voire encouragés par les autorités, contrairement à d'autres. En effet, dans ce pays, des protestataires sont arrêtés, le mot guerre est banni de la presse et des réseaux sociaux. Les contrevenants risquent jusqu'à 15 ans de prison selon une toute nouvelle loi. L'État russe est en passe de mettre les médias au diapason de son discours, à commencer par les télévisions qu'il contrôle. Les unes après les autres, les voix dissonantes s'éteignent. C'est le cas d'une radio russe indépendante visitée par notre équipe. Elle est écoutée chaque jour par plus d'un million d'auditeurs. Mais suite à une décision de justice, les journalistes doivent quitter les lieux. L'Écho de Moscou couvrait les événements depuis le début de la guerre, sans se soumettre à la ligne du Kremlin. Le 1er mars 2022, en pleine flash info, l'antenne est coupée. Une semaine après le début de la guerre, un journaliste était en direct. Il expliquait que "les services de l'État exigent que les médias suppriment leurs articles où les opérations militaires en Ukraine sont appelées guerre ou invasion". Un clap de fin brutal et sans appel que le rédacteur en chef voit comme un exemple des nouvelles méthodes du pouvoir. Ainsi, il ne reste qu'un journal indépendant à ce jour, mais il n'évoque plus l'Ukraine pour éviter les poursuites. Quant à Twitter ou Instagram, ils ont été suspendus.