À sec ! : des agriculteurs face au manque d'eau

Depuis quelques jours, Michel récolte son maïs avec plusieurs semaines d'avance. Il s'agit pour lui de sauver de ce qui peut encore l'être. La plus grande partie de ces champs a été brûlée par le soleil. Pour Angélique qui enchaîne les coups durs depuis qu'elle a repris le vignoble familial il y a six ans, cette sécheresse pourrait être le coup de grâce. Et puis comment Jérôme, qui n'a plus ni eau ni nourriture pour ses vaches camarguaises, va-t-il s'en sortir ? L'une de nos équipes est allée à la rencontre d'agriculteurs qui se battent pour survivre aux conséquences d'une canicule et d'une sécheresse exceptionnelle.