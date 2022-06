Acquittement de Thomas Debatisse, le verdict qui divise

Thomas Debatisse a été accusé, placé en détention pendant un an puis acquitté par la justice des Seychelles. L'homme a été soupçonné d'avoir tué sa compagne Emmanuelle Badibanga dans un village de vacances de l'archipel. Mais pour les proches d'Emmanuelle, le verdict n'est pas acceptable. Ils réclament un nouveau procès et poussent l'ex-accusé à continuer de clamer son innocence. En exclusivité, il témoigne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.