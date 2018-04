Ados accros aux médicaments : le combat de Juliette après l'overdose de son fils

Juliette Boudre est une lanceuse l’alerte. En racontant la perte de son fils de 18 ans, elle souhaite sensibiliser au fléau naissant de l’addiction aux médicaments qui touche de plus en plus d’adolescents. Opiacés, Benzodiazépines, anxiolytiques, ces divers médicaments pour certains très accessibles sont le nouveau moyen trouvé par les ados pour planer et quitter un peu leur réalité. Joseph a commencé vers 13-14 ans avec des pétards puis il a aimé la sensation procurée par certains de ces médicaments jusqu’à tomber dans une addiction sévère. Sa maman est pourtant au courant, mobilisée, déterminée à le sortir de ça… Elle n’y parviendra malheureusement pas. Joseph est décédé il y a deux ans. Cette vidéo est issue de l'émission Sept à huit du 8 avril 2018, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.