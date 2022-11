Ados stars sur TikTok, la rançon de la gloire

Elisha a à peine 14 ans et compte déjà 180 000 abonnés sur TikTok et 171 000 sur Instagram. La vie de la jeune fille, invitée au défilé de la Fashion Week et à qui des marques offrent des cadeaux, peut sembler idyllique. Mais le conte de fées d'un TikToker star peut vite se transformer en cauchemar. C'est ce qui est arrivé à Benjamin. Il est devenu une cible pour des milliers d'internautes après une vidéo qui a fait scandale. En février dernier, il se filme en train de twerker avec un ami dans une église, nombril à l'air. Depuis, insulté quotidiennement, menacé de mort avec sa famille, le jeune homme, à bout, a demandé à être hospitalisé en psychiatrie. Tristan, 19 ans, l'un des plus gros compte de France avec ses 7 millions d'abonnés, est aussi passé par la dépression et l'anorexie. Mais aucun d'eux, accros aux posts et aux likes, n'a renoncé à ses réseaux sociaux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.