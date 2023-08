Ados, un an pour maigrir

Depuis qu'il a dépassé les 100 kilos, Aurélien, 11 ans, n'est capable de pratiquer qu'un seul sport, la pétanque. Sur les quatre enfants de Sandrine et Christophe, il est le seul à souffrir d'une obésité sévère. Des crises de boulimie à toute heure de la journée et de la nuit, devenues incontrôlables. Ses parents ont donc décidé de l'envoyer dans un centre spécialisé pour enfant souffrant d'obésité, en Lozère. Près de 60 enfants, de six à dix-sept ans, sont hospitalisés pendant un an en moyenne ici. Alicia, Lucile et Clandelson, sont aussi dans ce centre pour perdent du poids. Moins que pour l'esthétique, cette période d'un an en moyenne, entièrement prise en charge par la sécurité sociale, permet de traiter le plus tôt possible ces cas d'obésité. Pendant leurs hospitalisations, tous les enfants réussissent à perdre du poids, entre dix et quarante kilos en une année. Pour éviter les rechutes, les parents sont mis en contributions. Le centre leur accompagne pour changer radicalement leur hygiène de vie.