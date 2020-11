Affaire Daval : deux mères face à face

Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia Daval, est venue au procès de son gendre pour défendre la mémoire de sa fille. Pour la première fois, elle et son mari ont clairement exprimé leur volonté d'une condamnation maximale pour le meurtrier d'Alexia. Pourquoi Jonathann Daval a-t-il tué son épouse ? Avait-il préparé son acte ? Ces questions obsèdent Isabelle et Jean-Pierre Fouillot depuis trois ans. Entourés de leurs proches, ils attendent des réponses dans une affaire qui a suscité un émoi national. Jonathann Daval, lui, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre conjugal, après trois mois de mensonges et neuf versions différentes. Martine Henry, sa mère, a exprimé son soutien pour son fils, tout en cherchant à comprendre les raisons de son acte. Cet informaticien de 36 ans ne compte pas faire appel et sa mère se dit soulagée. Elle parle d'une "sage décision" en évoquant la condamnation de son fils, en précisant qu'il fallait que justice soit faite.