Affaire Hamraoui-Diallo : un guet-apens ?

C'est l'une des affaires qui secouent actuellement le monde du foot français et bien au-delà. Kheira Hamraoui, mais aussi son agent et son ex-entraîneur au PSG témoignent ce soir dans 7 à 8 de l'agression dont a été victime la joueuse il y a près d'un an. L'enquête désigne comme commanditaire du guet-apens l'une de ses coéquipières. Aminata Diallo a passé cinq jours en prison avant d'être remise en liberté conditionnelle. Mercredi 21 septembre 2022, Kheira Hamraoui, assiste pour la première fois depuis des mois à un match de son équipe, le PSG. À ses côtés, deux agents en charge de sa communication. En novembre 2021, la joueuse était victime d'une violente agression à coups de barre de fer. La commanditaire présumée serait Aminata Diallo, l'une de ses coéquipières. Placée en détention le 16 septembre 2022, elle a été remise en liberté quelques heures plus tôt ce jour-là. "J'ai peur parce que ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est terrible, d'une violence inouïe. Je ne suis pas en sécurité, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, que ça recommence", a-t-elle confié. Désormais, lors de ses déplacements, elle est accompagnée d'un garde du corps. C'est une affaire hors normes où, pendant dix mois, la victime est devenue la paria des supporters, et selon elle, de son propre club. "Dans cette affaire, je n'ai jamais reçu un message de la part de direction du PSG, même un message simplement pour demander comment tu vas", a-t-elle fait savoir dans 7 à 8. Depuis dix mois, Kheira Hamraoui se retrouve plongée au cœur d'un mauvais match où se mêlent jalousie, argent et coups tordus. Découvrez l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article.