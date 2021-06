Affaire Jonathan Coulom : l'ombre d'un tueur en série plane sur 17 ans de mystère

C'est peut-être la fin d'un mystère pour cette mère. Virginie attend des réponses depuis 17 ans, depuis le meurtre de son petit garçon Jonathan. Il avait 10 ans. Fin janvier, un homme a été mis en examen, Martin Ney. Outre-Rhin, ce tueur en série allemand est déjà condamné à la perpétuité. Cette piste d'un suspect germanique aurait pu aboutir bien plus tôt. En avril 2004, Jonathan part en classe de mer. C'est la première fois qu'il va voir l'océan. Virginie se souvient de l'avoir accompagné jusqu'au bus. L'enfant séjourne avec les élèves de sa classe de CM1 dans un centre de vacances de la station balnéaire de Saint-Brevin-les-Pins. Le 7 avril 2004 au réveil, Jonathan n'est plus là. Il partageait une chambre avec cinq amis. L'un d'entre eux a aperçu une lampe torche dans la nuit et aurait entendu un homme dire : "tu dors ?". Des moyens de recherche colossaux sont engagés. Deux cents gendarmes sont déployés. Et un avis de recherche est diffusé. Une cellule d'enquête est spécifiquement créée. Quarante gendarmes travaillent d'arrache-pied pour tenter de retrouver le ravisseur. Alors, pourquoi la piste de ce tueur en série n'a-t-elle pas été suivie plus tôt par les enquêteurs ? Et comment l'enquête a-t-elle basculé après toutes ces années ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.