Affaire Maëlys : l'enquête et le drame racontés par ceux qui l'ont vécu

Maëlys allait avoir 9 ans. Elle était en CM1. Une élève douée et appliquée, une fillette très proche de sa grande sœur Coline. Pour la première fois depuis la disparition de sa fille, Joachim de Araujo s'est replongé dans son album de souvenirs devant l'une de nos caméras. Des vidéos que le père dit redécouvrir. Cela fait quatre ans qu'il vit sans elle et attend le procès de son meurtrier présumé, Nordahl Lelandais. Les parents de Maëlys, Joachim et Jennifer ont accepté de revenir longuement sur le drame qui a fait voler leur vie en éclats. C'était le samedi 26 août 2017. La famille quitte son village du Jura pour le mariage d'un cousin de Jennifer, à trois heures de route en Isère. Des fiancés qui allaient se dire oui après 17 ans de vie commune et deux enfants. Les festivités commencent à l'église de Saint-Jean-d'Avelanne, un petit village de 260 habitants. Les 180 invités se retrouvent ensuite à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, dans un décor champêtre. Joachim et Jennifer immortalisent le moment en prenant une photo de leurs deux filles. Parmi les convives se trouve un invité de dernière minute, une connaissance du marié, Nordahl Lelandais, 34 ans. Il s'est imposé au vin d'honneur et a obtenu l'autorisation de revenir après le repas, pour la soirée.