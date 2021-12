Affaire Malgouyres : la femme, le mari et les cambrioleurs

Jeudi 5 octobre 2017, aux alentours de 20h, dans la propriété des Malgouyres, le couple vient de finir de dîner. Le chien aboie, Daniel sort, Françoise le rejoint. Tour à tour, ils sont violemment agressés par deux hommes cagoulés. Frappés à de multiples reprises, Daniel Malgouyres tue l'un des intrus avec son fusil de chasse. Il tire ensuite sur le second qui prend la fuite. Placé en garde à vue, Daniel Malgouyres affirme qu'il a agi en situation de légitime défense. Il est mis en examen pour meurtre, mais laissé libre dans ce qui semble être une affaire de cambriolage qui a mal tourné. Il a donné sa version des faits dans une vidéo filmée par un ami. À l'époque, personne ne met en doute sa parole. Douze jours après les faits, les gendarmes retrouvent la piste du deuxième cambrioleur qui a pris la fuite. Il s'appelle Richard Bruno, il a 53 ans. Placé en garde à vue, il fait de fracassantes révélations. Il explique qu'à la demande de son ami David Viers, le malfrat abattu, il aurait accepté de participer à un simulacre de cambriolage dans lequel "le propriétaire est en combine".