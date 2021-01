Affaire Patrick Isoird : une histoire d'adultère et de vengeance mortelle ?

Patrick Isoird, 49 ans, divorcé et père d'une fille de douze ans, vivait chez sa mère dont il s'occupait. Le mardi 24 juin 2014, Marc, son frère, reçoit un appel de leur mère qui l'informe que Patrick n'est pas rentré dormir. Il apprend aussi par des copains de Patrick que la veille son frère avait rendez-vous avec une jeune femme. Cette jeune femme, c'est Audrey Louvet. Cette Sétoise de 33 ans a eu une aventure avec Patrick sept ans auparavant et avait pris contact avec lui seulement quinze jours avant sa disparition. Après deux jours sans nouvelles, Marc signale la disparition de son frère. Les policiers s'intéressent aussitôt à la jeune femme. Sur ses relevés téléphoniques, ils constatent qu'avant ou après chaque contact avec Patrick Isoird, elle s'empresse d'appeler un autre homme. Rémi Chesne, 44 ans, coiffeur à domicile, comme si elle lui rendait des comptes. Autre élément troublant, le téléphone de cet homme borne aux alentours du lieu de rendez-vous entre Patrick et Audrey le jour de la disparition. Interrogés en garde à vue, Audrey Louvet et Rémi Chesne nient toute implication. Trois semaines plus tard, à 300 mètres à peine du lieu de rendez-vous, la police découvre le corps de Patrick Isoird dans une grotte. Un vaste réseau de galeries creusé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans une petite cavité, son cadavre est retrouvé ligoté, partiellement brûlé, la tête recouverte d'un sac plastique. Il a été abattu d'une balle dans le dos et d'une autre dans la tête, mais aucun ADN, aucun témoin, ni arme du crime n'est retrouvé. C'est d'Audrey Louvet que va venir la clef du mystère. S'étant installée à Lunel, elle parle sans arrêt du meurtre de Patrick Isoird à une voisine. Elle évoque aussi souvent l'un de ses amis, Rémi Chesne, qu'elle finit par accuser. Ce dernier lui aurait demandé d'attirer Patrick dans la grotte.