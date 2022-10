Affaire Polanski : Emmanuelle Seigner en défense de son mari

L'actrice Emmanuelle Seigner s'est mariée, il y a 33 ans, à Roman Polanski, l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Elle ne se doutait pas que sa vie serait gâchée par les accusations qui poursuivent le cinéaste depuis 45 ans. Ce soir, elle s'exprime pour la première fois sur ces affaires. D'abord, la relation sexuelle avec une adolescente de 13 ans pour laquelle la justice américaine a condamné Roman Polanski en 1977. Emmanuelle Seigner revient aussi sur les accusations plus récentes de viols et d'agressions sexuelles portées publiquement par cinq autres femmes. "Je pensais le faire quand je serai super vieille, c'est-à-dire bientôt, et quand Roman ne serait plus là. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, j'en ai parlé à personne, ni à Roman, parce que je n'étais pas du tout sûre que j'allais réussir", c'est par ces mots qu'elle commence. "Moi quand j'ai connu mon mari, toutes les femmes voulaient coucher avec lui. Toutes les jeunes filles voulaient coucher avec lui, c'était un truc de dingue. Il avait 52 ans mais il avait l'air d'en avoir 30, il était un grand metteur en scène, donc il attirait énormément. Et je pense qu'il n'avait besoin de violer personne", déclare Emmanuelle Seigner. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d'information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack.