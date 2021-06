Affaire Troadec : un massacre familial sur fonds de rancœur et d'héritage

Le 23 février 2017, les policiers découvrent une scène d'horreur dans une maison à Orvault, une commune résidentielle de la banlieue nord de Nantes. Des traces de sang nettoyées partout, tous les lits défaits, mais aucun signe de la famille Troadec : Pascal, Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. Les voisins sont stupéfaits. Ils n'ont rien vu, rien entendus. En fait, aucun des Troadec n'a été vu depuis au moins une semaine. Les deux enfants sont étudiants en Vendée. Le père est technicien, la mère travaille aux impôts. La police judiciaire ouvre une enquête. Très vite, les enquêteurs se tournent vers Lydie Troadec, la sœur de Pascal et son conjoint Hubert Caouissin. Depuis des années, les deux couples sont en conflit. Après avoir nié toute implication dans cette affaire, Hubert Caouissin, démenti par son ADN retrouvé sur un verre dans la cuisine des victimes, passe aux aveux. Il explique alors avoir tué ses victimes à coups de pied-de-biche puis avoir transporté les corps dans sa ferme de Pont-de-Buis, dans le Finistère, où il les a éviscérés et brûlés. Dans quel état se trouvait-il lorsqu'il a perpétré ce massacre ? Quel rôle a joué son épouse, jugé à ses côtés ? Et que dire de l'origine de la mésentente familiale à un trésor dont l'existence n'a jamais été prouvée. Beaucoup de questions auxquelles les trois semaines d'audience devront apporter des réponses.