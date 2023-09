J’ai été mariée de force : le témoignage d'Afshan Riaz

Deux mots résonnent sans cesse dans sa tête, honneur, celui de son père, voulant perpétuer des traditions qu’elle juge archaïques, et liberté, celle à laquelle elle aspire depuis toujours. Afshan, née au Pakistan, a grandi en France. Elle est française, mais quand elle a eu 25 ans, son père l’a mariée de force dans leur pays d’origine. Aujourd’hui, elle ose dire non, un choix qui lui vaut d’être rejetée par sa famille. Selon Afshan, elle est le mouton noir de la famille, celle qu’on n'appelle pas, celle qu’on préfère oublier parce qu'elle est différente des autres. Elle est celle que l’on ne veut pas garder avec soi. Tenir tête à son père, c’était impensable, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Elle dit avoir grandi dans la terreur. Sa mère est la personne qu’elle a vue le plus pleurer au monde. Elle l'a vue courir dans la maison, avec son père derrière, pour la frapper, parce qu’elle a répondu ou parce qu’elle a été contre un choix qu’il a fait. Elle a vécu cette violence pendant toute son enfance et adolescence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.