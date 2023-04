Ahmed Sylla, l'arme du rire

Au premier regard, on comprend ce que ceux qui l'ont croisé disent de lui. Il entre immédiatement dans le cœur des gens. Son autre singularité lui a permis d'entrer aussi vite dans la cour des grands. Il a une vraie nature comique et il sait jouer une incroyable palette de personnages. Alors faisons connaissance avec lui à travers les personnages de sa vie. Pour Ahmed Sylla, celle qui compte le plus, c’est “indéniablement” sa mère. “Je pense que nos âmes sont liées. C'est vraiment la femme de ma vie”. Il explique que sa mère s'est démenée, même si elle n'avait pas beaucoup d'argent, pour les mettre dans les meilleures écoles à Nantes. "Elle nous a vraiment donné toute cette chance dès le départ". Il s'exprime également au sujet de la France. "Moi, je n'aime pas dire que la France est raciste". Malgré les difficultés qu'ont traversé ses parents, il se dit chanceux d'être là. Sa mère est arrivée en France en n'ayant pas de diplôme et en ayant arrêté l'école en CM2, mais on lui a permis d'ouvrir deux boutiques à Nantes. "Une partie de la France est raciste... La France, elle donne aussi sa chance et me permet aujourd'hui de faire mon métier". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.