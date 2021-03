Alain-Fabien Delon se confie sur sa relation avec son père

Ce n'est déjà pas simple de grandir dans l'ombre d'un père superstar. Mais quand on est son portrait craché, c'est encore plus compliqué. À 26 ans, Alain-Fabien Delon se cherche encore parfois dans le miroir ou sur des photos, tant sa ressemblance avec Alain Delon est frappante. Mais, c'est un jeune homme apaisé qui nous parle aujourd'hui. Il nous donne des nouvelles de son père, victime d'un AVC il y a moins de deux ans. L'accident, sérieux, a rapproché le clan. Sa ressemblance avec son père est fracassante, avec ce regard curieusement familier. Peut-on exister quand on a grandi dans l'ombre d'un mythe ? Peut-on devenir acteur quand on est le fils d'un monstre sacré du cinéma ? Après une adolescence bousculée, à 26 ans, Alain-Fabien Delon semble apaisé. Comme l'est sa relation avec son père dont il a hérité les traits. Cette ressemblance le trouble parfois. Et il le reconnaît aisément. Alain-Fabien Delon "n'a pas été facile". Plus aimant que jamais, le fils d'Alain Delon, l'iconique acteur, se confie dans le "Portrait de la semaine" par Audrey Crespo-Mara.