Alençon, une petite ville dans l'enfer du crack

C'est l'une des drogues les plus dangereuses et les plus addictives, le crack est un mélange de cocaïne chauffé, avec de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude. Les effets sur la santé sont dévastateurs. Violents maux de tête, fortes fièvres, troubles importants du système nerveux et emballements du rythme cardiaque, pouvant provoquer la mort. Entre 100 et 150 personnes reconnaissent consommer du crack à Alençon. Une drogue inconnue, il y a encore deux ans, dans cette petite ville tranquille de 26 000 habitants. Ici, contrairement à Paris, où le phénomène existe depuis 20 ans, pas de rassemblement de toxicomanes dans les rues, pas de deal à la vue de tous, le fléau du crack est encore invisible. Le trafic s'est structuré en 2020, dans une cité populaire de la ville. Un dealer parisien serait venu s'y confiner chez des proches, pendant la crise du Covid-19. Il aurait apporté du crack, pour le vendre et aurait initié à sa fabrication certains trafiquant locaux, qui jusque-là proposait essentiellement du cannabis. À l'hôtel de police, le commissaire a vu proliférer rapidement cette nouvelle drogue, venue des grandes villes. Avec le trafic de crack, la tension est montée d'un coup. À chaque interpellation de dealer d'envergure, des violences urbaines ont éclaté, comme ici fin septembre 2021. Des tirs de mortier contre la police et 24 voitures incendiées,. Mais en deux ans, seuls 95 grammes de crack ont été confisqués. C'est une infime partie du trafic.