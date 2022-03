Alerte aux ravages du gaz hilarant

Ses jeunes consommateurs le considèrent comme un gaz hilarant aux effets éphémères qui rendent leur fête plus belle. Mais le protoxyde d’azote est une substance aux effets addictifs, dangereux pour la santé, aux conséquences parfois mortelles. Des petites cartouches contenant du protoxyde d’azote, un gaz initialement utilisé pour faire de la chantilly ou en médecine comme anesthésiant. Détourné de son usage, il est devenu la nouvelle drogue des jeunes qui l’inhalent avec des ballons. Ce produit peut provoquer une perte de contrôle de soi-même. Il est impossible de détecter la présence de ce gaz dans le sang. Aucun chiffre ne permet de quantifier le nombre de consommateurs de protoxyde d’azote. Mais sur les réseaux sociaux, ils sont des centaines à se filmer, ballon à la bouche, filles, garçons, de tous milieux sociaux. Son surnom, le gaz hilarant, lui vient des fous rires qu’il procure. Mais ce gaz ne fait plus rire du tout. Le proto, comme on l’appelle couramment, n'est pas considéré comme un produit stupéfiant. Mais face aux ravages que provoquent sa consommation excessive, la police et la justice commencent à réagir. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.