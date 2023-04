Alexis et Coline, destins de pâtissiers

Alexis, 19 ans, apprenti pâtissier, doit choisir parmi une trentaine d'ingrédients pour revisiter à sa façon la pavlova, un classique de la pâtisserie à base de meringue. La finale est une revanche pour deux concurrents aux parcours cabossés. Alexis, qui a remporté la sélection régionale dans l'Ouest, et Coline, 23 ans, sélectionnée en Île-de-France. Dans un lycée hôtelier à Lille, huit apprentis pâtissiers s'affrontent aujourd'hui pour le titre de champion de France. À la clé, 2 000 euros et un passeport pour les plus belles cuisines de l'hexagone. Ils ont cinq heures pour réaliser 20 assiettes, dix pavlovas, le dessert surprise, et dix créations qu'ils ont inventé spécialement pour le concours. Travailler vite et bien sous le regard de grands noms du métier. Quelques jours plus tôt à Paris, dernière ligne droite après huit mois de préparation dans l'école hôtelière de Coline. Les élèves sont en apprentissage. Une semaine à l'école et trois semaines dans un restaurant. L'étudiante s'entraîne sous la houlette de Marine, sa professeure. Elle l'a sélectionné pour son sang-froid et sa rigueur. Au programme de cette dernière répétition, le redoutable dessert surprise. À Lille, les jurys pourraient bien privilégier des produits locaux. Le jour J, les faits et gestes des candidats seront passés au crible.