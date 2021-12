Alimentation : les secrets des déstockeurs

À l'intérieur de ce magasin de 650 m2, dans la vidéo en tête de cet article, des produits de marque sont vendus à prix cassé. La viande par exemple est soldée jusqu'à -75%, seulement, il faut la consommer rapidement. Mais dans ce genre de magasins, on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche car les produits changent tous les jours en fonction des arrivages. Par ailleurs, ces petits prix poussent aussi parfois à la surconsommation. Ces produits ne présentent aucun risque pour la santé, mais pour une question d'images de marque, les supermarchés, eux, refusent de les vendre. Les déstockeurs doivent davantage casser les prix sur les produits frais vite périssables comme la viande. Aujourd'hui en France, il y a plus de 3 000 supermarchés de déstockage, leurs chiffres d'affaires ont bondi de 60% en quelques années. Mais avec cette croissance, il faut sans cesse trouver de nouveaux stocks. Situés en périphérie des grandes villes, ces magasins d'un nouveau genre concurrencent la grande distribution. Des marchandises venues tout droit des usines agroalimentaires qui n'ont pas réussi à écouler leurs stocks auprès de la grande distribution ou des supermarchés et qui étaient destinées à être jetées. Comment les déstockeurs font-ils pour s'approvisionner ? Quelle est la qualité de ces produits à prix cassé ? Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.