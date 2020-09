Ambition présidentielle : jusqu'où Jean-Marie Bigard compte-t-il aller ?

Jean-Marie Bigard a plus d'un million d'abonnés sur Facebook. Il est le seul humoriste à avoir rempli les 52 000 places du Stade de France. Souhaite-t-il vraiment être candidat à la prochaine présidentielle ? Ses origines, sa personnalité semblent faire écho au sein du mouvement des Gilets jaunes. Il sera d'ailleurs samedi prochain en tête de cortège de la manifestation de rentrée du mouvement. Alors, est-ce là le signe d'un vrai engagement politique ? Découvrez son portrait dressé par l'une de nos équipes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.