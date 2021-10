Amel Bent, les tourments et les joies d'une mère

Amel Bent est l'une des chanteuses les plus populaires de France. Une artiste dont le franc-parler et la grande sensibilité sont connus du grand public depuis qu'elle est jurée de l'émission The Voice. Pendant la saison 2021, diffusée entre février et mai derniers, la jeune femme avait vécu un drame intime sans rien dévoiler de son calvaire. "Qui peut imaginer qu'à ce moment-là, je suis en train de perdre un enfant en fait. Ce n'est pas possible, on ne peut pas l'imaginer", se confie-t-elle. Aujourd'hui, Amel Bent se confie et partage la nouvelle qui l'aide à surmonter son chagrin. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.