Amour et jalousie : Nicole poignarde Bernard après 50 ans de mariage

Nicole ressemble à n'importe laquelle de nos grand-mères. Pourtant, cette femme de 70 ans vient de passer un an en détention provisoire. Et quand nous la rencontrons, elle sait qu'elle peut retourner en prison. C'était quelques jours avant son procès pour tentative de meurtre sur conjoint. Un crime pour lequel elle encourt jusqu'à 30 ans de prison. Après 50 années d'un amour paisible, une affaire qui ne ressemble à aucune autre. Pour la première fois depuis la nuit tragique, Nicole et Bernard vont se revoir début décembre 2022 au tribunal, une issue inimaginable, il y a encore quelques années. Bernard et Nicole sont des enfants de la campagne charentaise. Une région qu'ils n'ont jamais quittée. En 1967, ils se sont rencontrés au cours d'un bal. Ils se marient quatre ans plus tard. Nicole n'est pas encore majeure. Bernard a tout juste 22 ans. C'est une vie faite de travail et de bonheur simple. Ensemble, ils ont trois enfants, Valérie, Sandra et Michaël. Quarante ans de jours heureux, mais en 2010, Bernard et Nicole sont frappés par le décès brutal de leur fils Michaël dans un accident de la route. Il avait 32 ans. Sept ans plus tard, leur fille Sandra fait un AVC qui la laisse lourdement handicapée. Ces épreuves abîment l'harmonie du couple. C'est alors que la vie de Bernard et Nicole va basculer. En 2017, Bernard trouve du réconfort auprès d'une amie du comité de fête. Cette relation, avec une certaine Josiane, va durer un an, au vu et au su de tous. Après plusieurs mois d'idylle, Bernard souhaite quitter Nicole, une situation qu'elle ne supporte pas. Dépression, chantage au suicide, Nicole perd pied. Bernard finit par faire ses valises et part une semaine en Dordogne avec sa maîtresse. Le soir de son retour, le 6 mars 2018, il annonce à Nicole vouloir partir définitivement dès le lendemain. Dans la nuit, après un ultime rapport sexuel, Nicole le poignarde et tente de se suicider.