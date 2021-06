Amour, fêtes et couvre-feu : focus sur le retour des célébrations de mariage

Avant la pandémie, 230 000 mariages étaient célébrés chaque année en France. En 2020, on n'en a enregistré que 150 000. Cela représente une chute de 30%. Depuis le 19 mai, tout redémarre. Les fêtes de mariage sont de nouveau autorisées. C'est aussi tout un pan de l'économie qui redémarre. En effet, les musiciens, les photographes, les pâtissiers, ou encore les traiteurs y gagnent aussi. En France, toutes les restrictions sur le nombre de convives seront levées à partir du 30 juin 2021. Et dès lundi 21 juin, il n'y aura plus de couvre-feu. Ainsi, les mariages retrouveront le sens de la fête. En attendant, interdiction de manger ou de boire debout, extinction des spots et de la musique avant 23 h, ces fêtes sont encore soumises à de fortes contraintes, notamment dans les établissements publics. En conséquence, afin de se marier, certains couples restent très prudents. Pour ne pas être contaminés et risquer de tout annuler au dernier moment, ils décident de se faire tester et de s'isoler plusieurs jours avant la cérémonie. Les agapes nuptiales se multiplient ainsi depuis quelques jours, parfois en petit comité et dans des locations privées à l'intérieur desquelles les fêtes sont sans limite.