Amour, meurtre et mensonges : les coulisses de l'affaire Daval

L'affaire Jonathann Daval et Alexia Fouillot a interpellé chacun d'entre nous, il y a trois ans. Parce qu'elle est le symbole tragique des violences faites aux femmes. Puisque l'enquête a mis au jour des terribles mensonges de la part du suspect. Et qu'elle a bousculé, parfois mis en cause toute une famille. Depuis le début de l'enquête, le mari d'Alexia, dont le corps a été retrouvé partiellement brûlé dans un bois, a multiplié les versions. Son avocat promet désormais "la vérité." Depuis octobre 2017 jusqu'à cette première audience qui va s'ouvrir lundi, l'enquête a connu de multiples rebondissements et coups de théâtre. À la veille de l'ouverture du procès, nous vous proposons de découvrir un document qui apporte des témoignages exclusifs, des éclairages, parfois inédits, sur ce qu'ont vécu les protagonistes du dossier. Comment les parents d'Alexia ont-ils vécu les aveux, l'accusation à leur encontre, puis des tentatives d'excuses d'un suspect qu'ils considéraient comme un fils ? Quel rôle a joué la maman d'Alexia dans le passage aux aveux définitif de Jonathann ? Comment le suspect aborde-t-il aujourd'hui sa responsabilité présumée ?