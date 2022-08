Angèle, les femmes et l'époque

Propulsée au sommet des hit-parades, devenue égérie des marques de luxe, Angèle a vécu de nombreux bouleversements en quelques années. L'artiste belge a dû apprendre à gérer les élans contraires des réseaux sociaux, à la fois encenseurs et critiques. Cela ne l'a jamais empêché de défendre ses valeurs, comme la liberté d'aimer un homme ou une femme. Il y a quatre ans, en une poignée de chansons, Angèle a connu une ascension fulgurante et parfois violente. Elle est passée des petits bars de Bruxelles aux grandes scènes. Elle est devenue, toutes à la fois, une nouvelle icône de la pop et une figure du féminisme. Elle a également été outée par la presse people qui révélait son amour pour une femme. Comment Angèle a vécu tout cela à seulement 22 ans ? Selon les mots de la chanteuse : "c'était les montagnes russes. Il y avait le vertige, mais en même temps il y avait l'exitation. Et il y avait l'ambition aussi qui allait avec. Donc, c'était un mélange un peu fou de plein de choses."