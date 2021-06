Anne Sinclair se confie sur les moments marquants de sa vie et de sa carrière

Anne Sinclair appréhende d'avoir à évoquer ce qu'elle décrit comme le séisme qui a dévasté sa vie. Mais elle est là, forte et apaisée. Associée pour nous tous à deux images. L'une qu'elle a construite, présentatrice d'une émission, qui, 20 après, est encore célèbre. L'autre qui lui a échappé, celle d'une femme qui fit, malgré elle, des milliers des unes à l'occasion d'un scandale planétaire impliquant son mari. Elle a marqué l'histoire de la télévision en aidant les Français à mieux connaître les grands acteurs de l'actualité des années 80 et 90. Mais que sait-on vraiment sur elle ? Aujourd'hui, Anne Sinclair se dévoile et revient sur les moments marquants de sa vie et de sa carrière. Son hypersensibilité que l'on n'imagine pas à l'ombre de sa force de caractère, son opinion d'elle-même qui n'a jamais été très bonne, son éducation avec une mère qui l'a poussée à donner le meilleur d'elle-même. Elle évoque aussi le séisme personnel, intime qui a été pour elle l'affaire DSK. Dans quel état d'esprit a-t-elle affronté cette tempête au retentissement planétaire ? Était-elle sous l'emprise de son mari ? Découvrez ce portrait de la semaine exceptionnel par Audrey Crespo-Mara et Jérôme Krumenacker. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.