Arche de Noé : un couple de millionnaires au chevet des animaux maltraités

Lions, perroquets, ours, singes, cochons, ... Qu'ils viennent du foyer d'un particulier , d'un cirque ou d'un laboratoire, tous ces animaux sont les bienvenus à la Tanière, un refuge créé il y a trois ans près Chartres. À l'origine de cette arche de Noé, un couple de millionnaire passionné par les animaux et qui s'est donné pour mission de sauver un maximum de vie.