Archipel des Glénan, un paradis Breton

Dès que les beaux jours reviennent, ils ne peuvent pas de s'en empêcher. Valérie et Éric partent en expédition sur leur voilier. Depuis 15 ans, ils partent toujours au même endroit, à 18km des côtes bretonnes. Leur petit paradis, c'est l'archipel des Glénan. Plage de sable blanc et eau vert émeraude, une réserve naturelle de neuf îles reparties sur 500 km². Elle ne compte qu'une dizaine de bâtisses. Plus aucune construction n'y est autorisée. Ancien repaire de corsaire, l'archipel était encore peuplé d'une poignée de pêcheurs et de gardiens de phare jusque dans les années 60. Aujourd'hui réputés pour son école de voile, les Glénan sont inhabités l'hiver. Ces îles ne renaissent qu'au beau jour avec le retour des touristes et des plaisanciers. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.