Argelès-sur-Mer, la capitale française du camping

Jeux d'eau, pétanque, apéros en musique et soirées endiablées, c'est le programme des résidents de ce camping d'Argelès-sur-Mer. Quand, dans un autre établissement consacré au bien-être, on prend des cours de yoga avant les soirées bols tibétains et autohypnoses. Le long des sept kilomètres de plages, pas moins d'une cinquantaine d'établissements se trouvent à Argelès-sur-Mer, des plus rustiques au plus luxueux. 700 000 campeurs y viennent chaque été, une économie qui fait vivre toute la ville.