Argent facile, les fausses promesses d'un couple d'influenceurs ?

"Copier, coller, encaisser", le slogan du couple d'influenceurs star Marc et Nadé Blata a incité certains de leurs millions de followers à se lancer dans une forme de trading en apparence facile et rémunérateur. Des dizaines de personnes affirment avoir été flouées et accusent le couple Blata. Ces derniers sont installés depuis cinq ans dans la capitale des influenceurs français, Dubaï. Prisé pour ses avantages fiscaux et son style de vie bling-bling. Marc et Nadé Blata ont accepté de nous rencontrer et nous ont donné rendez-vous dans un garage de voitures de luxe dubaïote. C'est la première fois qu'ils répondent aux questions d'un journaliste depuis le début de l'affaire. Ancien candidat de téléréalité, Marc Blata s'est constitué une communauté grâce à ses vidéos people sur le monde du rap et du foot. Sa femme et lui cumulent aujourd'hui sept millions d'abonnés. Selon eux, la méthode miracle pour gagner de l'argent, c'est le copy trading, dont ils font la promotion à longueur de vidéo. Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), neuf particuliers sur dix perdent de l'argent sur ces plateformes de trading, en moyenne 11 000 euros. Les seuls qui gagnent à tous les coups, ce sont les Blata. Pour chaque client qu'ils rabattent, la plateforme de trading leur verse une commission entre 500 et 800 euros. Mais qui sont les traders star dont les Blata disent partager les conseils ? Ils ont été incapables de nous répondre. Selon nos informations, il s'agirait en fait de conseils disponibles gratuitement sur Internet. Autre problème, les Blata semblent vendre des produits financiers, comme en vendrait du rouge à lèvres. Pourtant, légalement, ils doivent communiquer sur les risques de manière claire et évidente. Alors, les époux Blata sont-ils fautifs ? Certains de ceux qui ont perdu de l'argent, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, portent plainte. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.