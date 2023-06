Ascenseurs en panne, l'enfer de la cité 140

Quand Régis rentre avec ses courses, c'est toujours à quitte ou double. Dans un immeuble de quatorze étages, il y a pourtant deux ascenseurs, mais celui de droite est totalement hors-service depuis trois semaines. Et celui de gauche ne fonctionne que par intermittence. Régis habite presque tout en haut, au treizième étage, 30 minutes d'efforts, 208 marches à gravir à 82 ans. Régis s'arrête tous les deux étages, le souffle court. Chaque jour, des millions de Français prennent l'ascenseur sans même y penser. Mais dans certains quartiers, il fait vivre un enfer aux habitants. C'est le moyen de transport le plus utilisé, un million de kilomètres parcourue chaque jour, mais aussi 4 000 pannes quotidiennes. Prisonniers des étages, les habitants s'adaptent tant bien que mal, avec l'impression d'être abandonnés à leur sort. Pour les occupants des 84 logements, la vie n'est qu'une suite d'imprévus, de coup de stress. Les anciens appareils faisaient partie des 25% d'ascenseurs en France, qui ont plus de 40 ans. Ils ont été remplacés par du matériel dernier génération, mais qui ne tient pas ses promesses. De façon aléatoire, les portes se bloquent, l'ascenseur devient inutilisable.