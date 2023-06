Attaque à Annecy, l'effroi

Dans un décor de carte postale, lieu prisé des familles, la vie semble déjà avoir repris son cours, en ce jeudi après-midi. En quelques heures, la joie des enfants est revenue ensoleiller le parc du Pâquier, au bord du lac d'Annecy. C'est presque comme si rien ne s'était passé. Le matin du jeudi 8 juin, un homme, couteau à la main, sème la terreur dans l'aire de jeu. Il s'attaque sauvagement à plusieurs poussettes. Entre deux attaques, il crie deux fois en anglais « Au nom de Jésus-Christ ». Selon plusieurs témoins, il aurait aussi crié « ma femme, ma fille ». Au milieu de cette scène d'horreur, un jeune homme de vingt-quatre ans tente de repousser l'agresseur à coup de sac à dos. Son geste courageux a sans doute permis d'éviter le pire. Quelques minutes plus tard, la police ouvre le feu pour interpeller l'assaillant, mais tire accidentellement sur un homme qui tentait d'arrêter l'agresseur. Ce dernier est finalement maîtrisé par les forces de l'ordre. Sur place, les secours prennent en charge six blessés, dont quatre très jeunes enfants et deux adultes. Tous sont transférés en urgence absolue dans trois hôpitaux différents.