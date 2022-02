Attaques d'éléphants au Sri Lanka

Les 22 millions d'habitants du Sri Lanka ont longtemps vécu en paix avec les éléphants, mais cette époque semble révolue. En 2021, soixante personnes ont été tuées par un éléphant au Sri Lanka. Sur les routes, ils s'en prennent souvent aux motards. Pour certains proches de victimes, le vrai coupable ce n'est pas l'animal, mais l'Homme qui empiète sur son territoire. Dans ce pays, un stade de cricket de 35 000 places est sorti de terre il y a quelques années. On a rasé la jungle pour le construire. Et les éléphants ont perdu leur repère. Dans le village d'une des victimes, les pachydermes traversent régulièrement les jardins des maisons. Des animaux de quatre tonnes qui provoquent la terreur en venant se servir dans les cuisines. Pour se protéger, certains habitants installent des clôtures électriques autour de leur terrain. Partout dans les campagnes, les familles se barricadent ainsi, mais l'éléphant est parfois plus malin. Pourtant, sur cette île au sud de l'Inde, à majorité bouddhiste, le pachyderme est sacré. Il symbolise la force et la prospérité. Sur ce territoire dix fois moins vaste que la France vit le plus grand troupeau d'éléphants sauvages en Asie, 7 000 individus officiellement protégés. Plus petit que son cousin d'Afrique, il est peu braconné car très souvent dépourvu de défenses. L'animal a même donné son surnom au pays, l'île aux éléphants. Ce trésor ramène au Sri Lanka des millions de touristes chaque année, dans les 22 parcs nationaux du pays. L'animal serait-il devenu un nuisible au Sri Lanka ?