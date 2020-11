Attentat à la basilique Notre-Dame : stupeur et colère des Niçois

La France a de nouveau été la cible d'une attaque terroriste cette semaine. Moins de quinze après la décapitation d'un enseignant dans la région parisienne, trois personnes ont été tuées au couteau dans le centre de Nice jeudi dernier. Au lendemain du drame, des dizaines d'anonymes sont venus prier pour les trois victimes de l'attaque terroriste, Vincent, 55ans, Simone, 44 ans et Nadine, 60 ans. Cet attentat, qui intervient dans un contexte de campagne anti-française menée sur les réseaux sociaux par plusieurs mouvements islamiques radicaux, provoque stupeur et colère dans tout le pays. L'acte de Brahim Issaoui a-t-il été commandité ? A-t-il agi seul ? À la recherche de complicité éventuelle, la police française a placé quatre personnes garde à vue. Tout aurait croisé le chemin du terroriste. Toujours hospitalisé dans un état grave, il n'a pas pu être entendu par les enquêteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.