Au cœur de la bataille de Kiev, entre exode et résistance

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une "opération militaire" en Ukraine. Une invasion qui était préparée de longue date. En l'espace de quelques heures, la plupart des sites stratégiques comme les dépôts d'armes et les aéroports sont détruits. Les premières images d'immeubles bombardés et de blessés inondent le monde. Deux jours après le début de l'invasion, la bataille de Kiev commence. Plusieurs milliers d'Ukrainiens cherchent à quitter la capitale. Les routes vers l'Ouest sont prises d'assaut. L'aéroport international est fermé. Ceux qui restent doivent désormais s'enfoncer dans les entrailles de Kiev. Dans les rues désertes de la capitale ukrainienne, seuls les volontaires patrouillent. Des civils qui prennent les armes pour la première fois de leur vie. En quelques jours, la ville a distribué 18 000 armes. Quelque 400 000 réfugiés ont fui les combats depuis l'offensive russe. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.