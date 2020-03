Au coeur de l'hôpital Bichat à Paris, en première ligne face au coronavirus

Un centre de référence pour le coronavirus en Île-de-France, l'hôpital Bichat à Paris accueille, depuis le 24 janvier, des personnes atteintes de cette maladie. Pour la première fois, nous avons pu filmer au plus près les personnels soignants et les malades contaminés. Soin, mais aussi dépistage et enquête sur l'épidémie dans ce centre hospitalier. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.