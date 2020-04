Au cœur du cartel du Sinaloa au Mexique

Un document exceptionnel au cœur du cartel du Sinaloa, l’organisation criminelle la plus puissante à ce jour au Mexique. Des laboratoires de méthamphétamine ou de cocaïne aux caches clandestines, les barons et les tueurs de cette mafia de la drogue ont accepté nos caméras après des semaines de négociations. Une plongée au cœur de ce trafic qui pèserait trois milliards de dollars par an. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.